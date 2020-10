Speciale scuola: Tridico (Inps), ricorso a debito strumento transitorio per trovare risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ricorso al debito pubblico “da annoso problema dell’economia italiana, si è trasformato necessariamente in uno degli strumenti transitori per la risoluzione della crisi” generata dall’emergenza Covid. Lo ha detto il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, nel corso della sua relazione alla Camera sul XIX Rapporto annuale dell'Istituto. “L’investimento – ha spiegato - è una variabile, per sua natura, fortemente influenzata dalle aspettative degli imprenditori. L’incertezza gioca un ruolo chiave. Una crisi come quella che stiamo vivendo, senza gli interventi messi in campo dal governo, avrebbe provocato conseguenze ben più gravi sull’occupazione, proprio a causa dell’incertezza che ne è derivata e del peggioramento delle aspettative. Tali conseguenze si sarebbero poi sentite, negli anni a venire, con ancora maggior forza, attraverso l’operare del moltiplicatore: più disoccupazione, meno consumi, meno domanda, meno produzione, meno investimenti, e di nuovo ancora più disoccupazione, in una spirale negativa dalle conseguenze facilmente prevedibili”. La spesa, però, ha aggiunto “va indirizzata bene. I settori chiave, e la pandemia lo ha reso ancora più evidente, sono sanità, scuola, formazione, università, ricerca, senza dimenticare l’impulso fondamentale alla trasformazione digitale e il sostegno alla transizione energetica e ad una vera economia circolare”. (Rin)