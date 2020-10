Imprese: si conclude Enac Technology Contest, premiato team dell'Università di Bologna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leonardo ha organizzato delle sessioni di tutoraggio per ciascuno dei progetti presentati, per offrire alle squadre in gara il punto di vista dell’industria: i team finalisti hanno così potuto riflettere sulla sostenibilità delle soluzioni ipotizzate, su come passare da un’idea innovativa a un prodotto di successo e di come tenere conto del quadro normativo nei loro progetti", ha spiegato Profumo, auspicando che grazie al premio il team vincitore possa "dare vita a nuove iniziative nel settore unmanned in Italia, innescando una spirale di crescita virtuosa”. Nonostante l’attuale emergenza sanitaria, che non ha consentito lo svolgimento in presenza, si legge nel comunicato, l’Enac ha voluto completare il percorso che ha portato alla proclamazione della best business idea con l’aggiudicazione di un contributo massimo di 50 mila euro per la realizzazione della proposta progettuale. Sin dalla prima fase il concorso ha riscosso ampio successo con la partecipazione iniziale di 20 gruppi appartenenti alle migliori università italiane, conclusosi con l’aggiudicazione del premio #E-Tec alle prime cinque idee progettuali. Alla pitch competition sono stati ammessi quattro gruppi: il team dell'università di Bologna (sede di Forlì), il team del Politecnico di Torino, il team dell'Università Federico II di Napoli e il team del Politecnico di Milano. (segue) (Com)