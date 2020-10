Covid: Boccia, stop polemiche, immediatamente attivabili oltre 10.300 posti terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi dobbiamo dare un messaggio chiaro al Paese e tranquillizzare i cittadini: sono immediatamente attivabili in tempo reale oltre 10.300 posti di terapia intensiva, tra quello già attivi nelle singole Regioni e quelli attivabili grazie ai materiali inviati dal commissario". Lo ha detto, a quanto si apprende il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, nel corso della riunione con le Regioni e il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. Boccia ha quindi ha esortato al "massimo impegno per chi è in corsia e per i pazienti" e "senza polemiche" perché "le polemiche non le capirebbe nessuno e sarebbero imperdonabili". Da febbraio ad oggi il governo "ha distribuito - ha spiegato ancora il ministro - 1,5 miliardi di materiali consumabili e 850 mila materiali non consumabili come attrezzature e materiali per le terapie intensive e sub. Siamo sempre al fianco delle Regioni per ogni necessità e continua senza sosta il supporto nel rafforzamento delle reti sanitarie territoriali". (Rin)