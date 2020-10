Covid: Sportiello (M5s), solo collaborando usciremo da emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Gilda Sportiello, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali e Sanità della Camera, "la collaborazione in questo momento è l'unica via percorribile per uscire da questa emergenza. In particolare serve l'impegno di tutti per il potenziamento dell'assistenza domiciliare sui territori". La parlamentare aggiunge, in una nota, che "è indispensabile collaborare nel solco delle competenze di ogni istituzione, soprattutto per quanto riguarda la sanità, che è gestita dalle Regioni. Insieme dobbiamo lavorare affinché le misure che il governo ha attuato vengano realizzate pienamente. È necessario realizzare le Usca, le unità speciali di continuità assistenziali e incrementate le terapie intensive. Interventi per i quali - spiega l'esponente del M5s - sono stati già stanziati i fondi, ma che vedono moltissime Regioni ancora in forte ritardo e non in linea con i parametri stabiliti. Su questi temi teniamo alta l'attenzione da tempo e abbiamo presentato diverse interrogazioni ai ministri competenti. Auspichiamo che anche i leader della Lega e di Fratelli d'Italia la smettano di alimentare il fuoco delle proteste strumentalizzandole", conclude Sportiello, "attivandosi invece quanto prima anche con le Regioni governate dal centrodestra. Solo lavorando uniti riusciremo a gestire l'emergenza". (Com)