Ue: Sassoli, Parlamento pronto a collaborare con Comitato economico e sociale

- Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha inviato i suoi "migliori auguri" alla neo presidente del Comitato economico e sociale (Cese), Christa Schweng. "Sta a noi mantenere la rotta e non vacillare, per una ripresa europea che avvantaggi veramente tutti gli europei", ha scritto su Twitter. "Il Parlamento europeo è pronto a collaborare in modo costruttivo e la nostra porta è sempre aperta per ospitare la vostra plenaria del Cese", ha aggiunto. (Beb)