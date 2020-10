Ue: Di Stefano a “Nova”, visita a Berlino ha confermato che siamo presenti nei principali dossier europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia crede nella necessità di una risposta nelle crisi che non si possono gestire a livello nazionale: la “novità” è che oggi il nostro Paese ha una sua agenda su tutti i dossier più importanti. È quanto affermato dal sottosegretario agli Affari esteri Manlio Di Stefano in un'intervista ad "Agenzia Nova" commentando l’esito della sua visita di ieri in Germania. “Abbiamo visto in passato un’Italia che subiva l’agenda europea, ora c’è un’Italia che vuole contribuire all’agenda europea e far crescere l’intera Unione”, ha detto Di Stefano. Gli incontri in Germania sono stati molti positivi e mirati proprio “a riposizionare l’Italia e dare un segnale che il nostro Paese vuole partecipare attivamente ai dossier più importanti per l’Ue, come l’energia, l’aspetto digitale e il commercio internazionale”. In passato, ha proseguito il sottosegretario, “l’Italia è andata a rimorchio di Francia e Germania, mentre oggi su alcuni temi che non si possono ignorare siamo al centro del dibattito”, come per esempio il settore energetico, in cui “abbiamo un’azienda leader nel settore delle rinnovabili come Enel, e un attore che è al primo posto per un settore totalmente da sviluppare come l’idrogeno, ovvero Snam”. (segue) (Les)