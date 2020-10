Ue: Di Stefano a “Nova”, visita a Berlino ha confermato che siamo presenti nei principali dossier europei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tedeschi “vogliono integrare le rinnovabili e l’idrogeno” nel loro mix energetico, e l’Italia può diventare “un hub per entrambi i comparti per l’Europa ma anche nel Mediterraneo: le rotte energetiche tradizionali, d’altronde, si stanno svuotando, soprattutto perché i Paesi produttori si stanno sviluppando e, quindi, consumano di più ed esportano di meno”. Con questi Paesi, spiega Di Stefano, si potrebbe ragionare sulla possibilità di “realizzare impianti rinnovabili in loco e produrre idrogeno che poi potrebbe essere immesso nelle reti europee”. Altro tema di confronto durante la visita di Di Stefano in Germania è quello del digitale. “L’Ue deve elevarsi dallo scontro commerciale in corso fra Stati Uniti e Cina. L’agenda Ue deve passare dal concetto di sovranità digitale, e i progetti Gaia X – il cosiddetto cloud europeo – ma anche quelli sul 5G e 6G ne sono un esempio”, ha spiegato il sottosegretario. “Sono progetti che ci fanno elevare dallo scontro proponendo una nostra alternativa. È chiaro che siamo indietro e che per risolvere il gap con Paesi come la Cina serviranno tempo e soldi, ma intanto è giusto iniziare”, ha aggiunto Di Stefano. (segue) (Les)