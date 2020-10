Ue: Di Stefano a “Nova”, visita a Berlino ha confermato che siamo presenti nei principali dossier europei (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito della visita, il sottosegretario ha avuto modo di parlare del Recovery fund, un dossier che vede allineate Italia e Germania. “Abbiamo ribadito la necessità condivisa di attuare nel concreto il Recovery fund e di continuare a fare squadra”, ha detto Di Stefano, secondo cui quest’iniziativa è stato “un cambio di passo fondamentale per l’Europa” ma che tuttavia necessita di “passi concreti”. “Non dobbiamo ritardare i progetti in atto, soprattutto perché serviranno a Italia, Germania e anche agli altri Paesi dell’Ue non sono per superare la crisi provocata dalla pandemia di Covid ma anche per preparare i nostri sistemi industriali ad affrontare quelle future”, ha detto Di Stefano. Parlando di pandemia, casualità ha voluto che il sottosegretario sia stato a Berlino nel giorno in cui la Germania ha annunciato un nuovo “lockdown leggero”. “E’ più duro del nostro e conferma la bontà delle nostre scelte prese a marzo, quando il governo si è assunto la responsabilità di alcune scelte impopolari che ci hanno però consentito di uscire prima dalla fase peggiore. Speriamo che anche ora le decisioni del governo possano aiutare tutto il Paese a lasciarsi quanto prima alle spalle la fase critica, ma misure come quelle assunte dalla Germania mi confermano l’idea che sinora abbiamo agito bene”, ha concluso il sottosegretario. (Les)