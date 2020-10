Covid: Rotta (Pd), solidarietà a Forze dell’ordine per violenze estrema destra a Verona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessia Rotta, presidente della commissione Ambiente della Camera dei deputati, esprime la sua "totale solidarietà" e il suo "profondo ringraziamento alle Forze dell'ordine che, nella serata di ieri, hanno dovuto fronteggiare un assalto violento e brutale che aveva come obiettivo preordinato la Prefettura di Verona. Un corteo di estrema destra, infatti", continua la parlamentare in una nota, "si è reso protagonista di una vera e propria guerriglia urbana che ha messo in pericolo l'incolumità degli agenti e dei cittadini. È del tutto evidente che ci troviamo di fronte al tentativo eversivo di chi vuole generare caos e violenza, approfittando del momento terribile che sta vivendo il Paese. Mi auguro che la politica tutta esprima la più dura condanna nei confronti di questa teppaglia. Non ci può essere nessuna tolleranza o comprensione per delinquenti violenti che gettano benzina sul fuoco. Auguri - conclude l'esponente del Pd - di pronta guarigione agli agenti feriti nel corso degli scontri e un ringraziamento al questore, Ivana Petricca, e al prefetto, Donato Cafagna, per la fermezza con cui hanno affrontato questa grave emergenza di ordine pubblico". (Com)