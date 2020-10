Calabria: Gallo, da Psr 20 mln per sviluppo agricoltura biologica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto. Gallo ha aggiunto: "Aver seguito questa strada consentirà di raggiungere anche un altro risultato: allineare, a partire dal 2023, in coincidenza con la scadenza del bando settennale promosso nel 2016, tutte le misure dedicate al biologico, con indubbi vantaggi dal punto di vista della programmazione. Siamo di fronte ad un’azione amministrativa degna di nota: i funzionari del dipartimento Agricoltura sono riusciti a portare a compimento in tempi celeri un lavoro complesso, a dimostrazione del fatto che la Calabria può e deve puntare sulle potenzialità del territorio e sulla forza della propria gente". Quindi ha aggiunto: La Calabria può contare su 85.000 ettari di superfici coltivate con pratiche biologiche. L’obiettivo è difendere e far crescere questo patrimonio, come del resto era nelle intenzioni e nei programmi del presidente Santelli, convinta che il biologico potesse rappresentare, anche sotto il profilo dell’immagine, un’eccezionale biglietto da visita per la nostra terra". Infine ha concluso: "Per tutelare ed anzi elevare il grado di qualità delle produzioni bio calabresi stipuleremo un’intesa con i carabinieri forestali, affinché sia costantemente monitorato il rispetto dei criteri qualitativi legati alla concessione del beneficio". (Ren)