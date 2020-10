Covid: Arcuri, Paese può effettuare oltre 500 mila test al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario straordinario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri ha spiegato, a quanto si apprende, che "ieri abbiamo raggiunto un picco di 199 mila tamponi processati, 15 milioni in totale dall'inizio dell'emergenza. Il Paese oggi, in base al fabbisogno inviato dalle singole Regioni, è stato messo nelle condizioni di poter fare oltre 500 mila test al giorno, di cui 300 mila molecolari al giorno". Arcuri ha poi aggiunto: "Decidiamo insieme alle Regioni, in base anche alla reale possibilità di effettuarli, se procedere su questa linea o se preferite modificare ad horas il fabbisogno; in questo caso, comunicatecelo e adattiamo le forniture". (Rin)