Imprese: oggi a Bologna il digital tour del programma Imprese Vincenti di Intesa Sanpaolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva oggi a Bologna il digital tour di “Imprese Vincenti 2020”, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle Pmi italiane. Nonostante l'emergenza Covid-19, si legge nel relativo comunicato stampa, sono molte le imprese che hanno risposto positivamente all’invito di partecipare al programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo e dei partner di progetto Bain&Company, Elite e Gambero Rosso (e da quest’anno anche Cerved e Microsoft Italia). Lanciato a gennaio e giunto alla seconda edizione, Imprese Vincenti ha raccolto quest’anno sul proprio sito l’autocandidatura di circa quattromila imprese, rispondenti ai requisiti richiesti per poter partecipare al programma: ne sono state selezionate 144, attive in vari settori produttivi e anche nel terzo settore, in un confronto tra mondo profit e non profit nella logica di sostenibilità e della piena valorizzazione dell’impatto sul territorio di tutte le tipologie di impresa. Le imprese vincenti di quest'edizione sono state individuate sulla base dei fattori di successo che le rendono "campioni" del proprio territorio, con particolare attenzione all’impatto sociale ed alla capacità di generare valore in termini di sostenibilità, innovazione, investimenti sul proprio capitale umano, capacità di programmare il passaggio generazionale, internazionalizzazione, legame con il territorio e con le proprie filiere produttive. (segue) (Com)