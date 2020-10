Imprese: oggi a Bologna il digital tour del programma Imprese Vincenti di Intesa Sanpaolo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda edizione, prosegue la nota, punta a dare evidenza anche ai segnali di reazione e di volontà di ripartenza di buona parte del tessuto imprenditoriale italiano, attraverso la testimonianza diretta degli imprenditori al digital tour che, dopo Milano, Firenze, Torino, Napoli, Padova, Brescia e Bari giunge oggi virtualmente a Bologna e che attraverserà tutta l’Italia, in 12 tappe complessive dedicate alle storie delle imprese e dei territori: dopo Bologna, sarà la volta di Bergamo, Roma e Cuneo, oltre ad una tappa dedicata alle imprese del terzo settore. Come per ogni tappa, anche per Emilia Romagna e Marche saranno presentate 12 imprese vincenti che racconteranno la propria esperienza e il percorso di crescita che stanno affrontando ad un pubblico ancora più ampio e digitale, in risposta al contesto straordinario determinato dall’emergenza Covid. Il percorso di Imprese Vincenti 2020 si concluderà a novembre, con un forum finale dedicato alle Pmi. I partner dell'iniziativa metteranno a disposizione delle aziende selezionate strumenti di sostegno alla crescita come advisory dedicati alla comprensione del posizionamento strategico dell’azienda sul proprio mercato di riferimento e all’identificazione di possibili linee guida per lo sviluppo, confronto con la community Elite e con best practice internazionali, partecipazione a corsi di formazione, workshop o sessioni dedicate su tematiche di carattere strategico. (segue) (Com)