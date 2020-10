Umbria: Pastorelli (Lega), riorganizzazione sanitaria terrà conto necessità Valnerina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, stabilita per far fronte alla nuova emergenza covid, terrà conto anche delle necessità della Valnerina, territorio che ancora si trova a dover convivere con le conseguenze del sisma e le mancate promesse del precedente governo di sinistra in termini di servizi e strutture". Così il capogruppo della Lega, Stefano Pastorelli: "Insieme al commissario Lega per la Valnerina, Valentina Fausti, abbiamo palesato le esigenze del territorio all'assessore Luca Coletto, al fine di elaborare le migliori strategie per far fronte alle sopravvenute criticità. In particolare, la destinazione parziale dell'ospedale di Spoleto in presidio covid, ha determinato la necessità di una rimodulazione del servizio sanitario in Valnerina”. E ha aggiunto: "A tal proposito auspichiamo di garantire il pronto soccorso tra Norcia e Cascia H24 con la presenza di un medico e la disponibilità di un mezzo di pronto soccorso". (segue) (Ren)