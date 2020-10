Umbria: Pastorelli (Lega), riorganizzazione sanitaria terrà conto necessità Valnerina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pastorelli ha continuato: "La Usl 2 ha inoltre previsto di potenziare le Usca, Unità speciali di continuità assistenziale, con l'ingresso di 14 nuovi medici. In particolare nel distretto di Foligno si passerà da 5 a 10 unità”. Quindi ha proseguito: "Vogliamo essere vicini ai bisogni della popolazione in un momento doppiamente difficile per gli abitanti della Valnerina. Comprendiamo bene i disagi che tutta la l’Umbria sta attraversando, e in particolare zone in cui le criticità infrastrutturali sono più evidenti, ma l'emergenza è reale e la seconda ondata del virus deve essere contenuta con ogni mezzo possibile". Infine ha il capogruppo della Lega ha concluso: "Terminata questa fase ci impegneremo affinché la sanità pubblica venga potenziata e ad ogni territorio venga riconosciuta presenza, dignità ed efficacia nei servizi sanitari". (Ren)