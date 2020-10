Israele-Italia: Ashkenazi invita Di Maio a dichiarare Hezbollah organizzazione terroristica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nel suo intervento, Ashkenazi ha fatto sapere di aver discusso con Di Maio dei rapporti strategici nella regione, e degli sviluppi che interessano entrambi i paesi. Inoltre, il capo della diplomazia israeliana ha illustrato le collaborazioni strategiche commerciali che si stanno realizzando in seguito alla normalizzazione dei rapporti con Emirati, Bahrein e Sudan. "Gli Accordi di Abramo hanno aperto una finestra per i rapporti tra i popoli. Riteniamo di essere all'inizio di un'era nuova in Medio Oriente", ha detto. La normalizzazione dei rapporti tra Israele e altri paesi arabi rappresenta un "cambiamento storico in Medio Oriente, e vediamo l'importanza nello sfruttare questo momento", ha aggiunto il ministro dello Stato ebraico. Gli Accordi "daranno un contributo enorme alla pace e alla stabilità e spero nell'avvio di discussioni dirette con i palestinesi", ha proseguito. A tal proposito, Ashkenazi si è rammaricato per il "rifiuto da parte della leadership palestinese". Rivolgendosi alla leadership di Ramallah, Ashkenazi ha invitato ad avviare negoziati diretti "senza precondizioni" e ha preventivamente ringraziato Di Maio se durante gli incontri di domani con i vertici palestinesi "potrà usare la sua influenza e parlare a Ramallah per promuovere questo fine".