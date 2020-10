Francia: presidente israeliano Rivlin, "terrorismo, violenza e odio piaghe moderne"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terrorismo, la violenza e l'odio sono “piaghe moderne che colpiscono il nostro mondo”. Lo ha scritto oggi su Twitter il presidente d’Israele, Reuven Rivlin, condannado l'attacco all'arma bianca avvenuto oggi nella chiesa di Notre-Dame di Nizza, che ha portato alla morte di almeno tre persone. “I nostri cuori sono con le famiglie delle vittime dell'attentato terroristico di oggi in una chiesa in Francia e le nostre preghiere per la guarigione dei feriti”, ha scritto il capo dello Stato ebraico.(Res)