Russia: Cremlino, rivista su falsariga di "Charlie Hebdo" impossibile nel paese

- Il Cremlino ritiene che una rivista sulla falsariga del settimane francese "Charlie Hebdo" non possa essere creata in Russia. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov, commentando gli ultimi episodi di violenza avvenuti oggi in Francia. Il portavoce del Cremlino ha esortato a non dimenticare che circa 20 milioni di musulmani vivono in Russia, nonostante il cristianesimo rimanga la religione predominante. "In realtà, l'unicità del nostro Paese sta proprio nella sua multi-nazionalità e nella natura multi-confessionale. E tutte le confessioni vivono nel pieno rispetto reciproco. Quindi l'esistenza di una pubblicazione del genere è assolutamente impossibile per noi, anche tenendo conto della nostra legislazione attuale", ha aggiunto il portavoce presidenziale russo. (Rum)