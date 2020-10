India: Marina, Corte suprema proroga scadenza per inclusione donne nel servizio permanente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2010 l’Alta corte di Delhi aveva già riconosciuto alle donne ufficiali in ferma breve la possibilità di passare al servizio permanente al pari dei colleghi uomini, giudizio contro il quale il ministero della Difesa è ricorso alla Corte suprema. Nel 2019 la Difesa ha garantito solo parzialmente il diritto costituzionale all’uguaglianza, limitando l’accesso al servizio permanente alle donne che hanno svolto non dieci ma 14 anni di ferma e con la preclusione dei ruoli di comando. Le obiezioni del governo centrale sono fondate sulle differenze fisiche tra uomo e donne, sulla maternità e gli impegni familiari delle donne, sulle difficili condizioni dovute alle dispute di confine e alla situazione della sicurezza interna nel Nord-est e nel Jammu e Kashmir. Inoltre, il governo ha argomentato che i militari uomini, provenienti prevalentemente da aree rurali, non sono “mentalmente preparati ad accettare ufficiali donne al comando”. (segue) (Inn)