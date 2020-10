India: Marina, Corte suprema proroga scadenza per inclusione donne nel servizio permanente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17 febbraio la Corte suprema ha respinto il ricorso del governo, riscontrando una discriminazione e confermando che non può sussistere un divieto assoluto per le nomine delle donne in posizioni di comando. La Corte ha anche osservato che le argomentazioni presentate dall’esecutivo perpetuano gli stereotipi di genere, disconoscono i meriti delle donne e offendono non solo loro ma l’Esercito stesso. La forza armata ha avviato l’arruolamento delle donne nel 1992. Nel 2018 ne risultavano arruolate oltre 1.500, pari al 3,8 per cento del totale, con l’esclusione di medici, dentiste e infermiere. (Inn)