Covid: ristoratori e albergatori chiedono aperture fino alle 22 e no sfratti

- Una conferenza stampa sulla terrazza dello storico bar Ciampini di Trinità dei Monti per elencare, punto per punto, le richieste di ristoratori, titolari di bar, albergatori, agenzie di viaggio e guide turistiche a governo, Regione Lazio e comune di Roma "alla luce del nuovo Dpcm che condanna l’intera filiera del turismo e dell’agroalimentare". Alla conferenza organizzata da Assotursimo che stima perdite per il comparto da oltre 900 milioni con il fallimento di 8mila aziende e il taglio di 25mila posti di lavoro, c’erano il presidente di Confesercenti Valter Giammaria, il presidente della Fiepet Confesercenti Roma Claudio Pica, il presidente di Assohotel Francesco Gatti. Alcuni di loro ieri hanno partecipato a un incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante il quale il premier ha illustrato i provvedimenti contenuti per le varie categorie all’interno del dl Ristori. Le associazione dovrebbero rivedere Conte tra il 10 e il 15 novembre. (segue) (Rer)