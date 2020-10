Covid: ristoratori e albergatori chiedono aperture fino alle 22 e no sfratti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il fondo perduto al doppio per ristoratori e al 1,5 per i bar rispetto a quello erogato nella prima fase è una misura che ci soddisfa, ma solo nella misura in cui venga davvero erogato entro il 15 di novembre e che serva a ristorare solo questo periodo di chiusura, previsto dal Dpcm fino al 24”, ha commentato Pica. Le associazioni domani incontreranno invece il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti al quale chiederanno la proroga dell’apertura dei locali fino alle 22 ed esclusivamente su prenotazione. “Con un’ordinanza il presidente può farlo”, spiegano. Ma l’elenco delle richieste è lungo e coinvolge anche il comune al quale il comparto chiede un ulteriore taglio alla Tari. “Durante la prima fase il Campidoglio ha ridotto del 25 per cento la parte variabile e rinviato il pagamento al 2021, il taglio però riguardo solo il primo semestre dell’anno l, vorremmo fosse esteso è aumentato almeno al 50 per cento”. Dal Campidoglio, ma anche al governo che dovrebbe ristorare queste mancate entrate, le associazioni chiedono l’abolizione del contributo di soggiorno per gli alberghi per gli anni 2020 e 2021 e l’abolizione immediata della Ztl. (segue) (Rer)