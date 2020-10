Covid: ristoratori e albergatori chiedono aperture fino alle 22 e no sfratti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro tema scottante è quello degli affitti. Più del 50 per cento di ristoranti, bar e alberghi in città, infatti, è gestito da piccole aziende che affittano locali e palazzi. "Il governo ha bloccato l’esecuzione degli sfratti, ma non le domande di sfratto, non ha senso tanto se sono stato già sfrattato poco cambia che il locale me lo levano tra sei mesi, va invece bloccata la possibilità di sfrattare", dice Pica. "Inoltre - spiega - è assurdo che non ci sia una cornice normativa nazionale e che tutto sia demandato alla trattativa tra conduttori e locatori. Basterebbe concedere un’imposta sostitutiva al 5 per cento solo per i conduttori che stringono nuovi contratti con la riduzione dei canoni di almeno il 30 per cento". Per questo le associazioni chiedono anche una norma che costringa i conduttori, in caso di sfratto per morosità, di corrispondere ai locatari un’indennità di fine locazione e di rivedere il sistema applicativi del credito di imposta per gli affitti che oggi non garantisce la liquidità necessaria. C’è poi il rischio di infiltrazione prepotente e copiosa dei capitali della criminalità organizzata che secondo le associazioni può essere bloccata fermando la possibilità di inviare scia per la ristorazione. "Ci sono diecimila 10mila ristoratori a rischio sfratto e per questo bisogna fermare anche le richieste di scia per le licenze per ristoranti e somministrazioni, approfittando della crisi sennò con soli 16 euro di costo scia e canoni azzerati la criminalità può infiltrarsi facilmente nel nostro tessuto imprenditoriale". (Rer)