Covid: Vacca (M5s), Puglia sacrifica istruzione, studenti saranno di più per strada

- Gianluca Vacca, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Cultura alla Camera, sottolinea che "mentre in Francia si chiude tutto tranne le scuole, in Puglia accade l'esatto opposto. Ci risiamo, dunque - continua il parlamentare in una nota -, l'istruzione è di nuovo la prima sacrificata in questa emergenza. Peccato che quei bambini e ragazzi che non potranno stare in classe saranno ancora di più per strada, nei negozi, in compagnia di parenti: ma è proprio questo che fa aumentare i contagi in modo incontrollato. Mi auguro vivamente che la Calabria, di cui si legge in queste ore l'intenzione di seguire l'esempio della Puglia, si fermi in tempo: non è questa la direzione giusta". L'esponente del M5s aggiunge: "Mesi faticosi di lavoro della ministra Azzolina, dei docenti e dirigenti scolastici per rendere le scuole luoghi sicuri stanno andando in fumo perché non si è riusciti a preparare in modo adeguato la sanità regionale alla seconda ondata, prevedibile, dell'emergenza. Ma gli studenti, le loro famiglie e l'intera comunità pugliese non meritano questo trattamento". (segue) (Com)