Covid: Vacca (M5s), Puglia sacrifica istruzione, studenti saranno di più per strada (2)

- Vacca, poi, prosegue: "L'Onu lanciò l'allarme in agosto: se non si riaprono le scuole si rischia una catastrofe generazionale. Ebbene, aprirle dopo mesi per richiuderle già segnerà profondamente i nostri giovani, soprattutto i più piccoli per cui la scuola è un presidio di formazione e crescita essenziale e insostituibile, e non può mancare per troppo tempo. Prima di prendere certe decisioni", conclude il deputato del Movimento cinque stelle, "le Regioni considerino bene gli effetti sulla crescita dei nostri figli". (Com)