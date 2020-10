Covid: Gallera, prostrazione psicologica operatori ma le capacità di assorbire i pazienti ci sono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che c'è è la prostrazione psicologica di tutti, soprattutto degli operatori. Certo che risentirsi tuffare dentro quel mondo di fatica paura e sofferenza, psicologicamente è un problema per tutti", ma al momento "le capacità per assorbire i pazienti ci sono". Lo ha dichiarato l'assessore al Welfare Giulio Gallera, in collegamento alla trasmissione "L'Aria che tira", su La7, commentando alcune e-mail interne provenienti da ospedali milanesi che descriverebbero situazioni con personale allo stremo e una presunta situazione esplosiva nei pronto soccorso. Gallera ha replicato dicendo che "non mi risulta, non è così. La situazione oggi è che stiamo aprendo circa 4 mila posti letto Covid e a marzo ne abbiamo aperti 12 mila. Le terapie intensive oggi sono meno di 300 e noi siamo arrivati ad averne 1.800, e adesso abbiamo anche l'ospedale alla Fiera di Milano. I posti letti di pneumologia di ricovero dei pazienti Covid non in terapia intensiva a marzo sono passati da mille a 12mila, oggi abbiamo circa tremila persone ricoverate quindi abbiamo margini di crescita anche nel ricovero altissimi". "È chiaro che vanno riconvertiti questi posti letto nel senso che fino a una settimana fa c'erano pazienti che venivano chiamati per operazioni ordinarie, no Covid. C'è la necessità di farlo in maniera molto veloce" perché il virus si sta diffondendo "velocemente su tutto il territorio regionale", ha concluso Gallera.(Rem)