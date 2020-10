Imprese: FederlegnoArredo, filiera italiana prima per economia circolare, 93 per cento panelli truciolari riciclati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria italiana del legno-arredo è prima in Europa in economia circolare, con il 93 per cento dei pannelli truciolari prodotti nella Penisola fatto di legno riciclato. Inoltre produce meno emissioni climalteranti degli altri grandi Paesi europei: 26 chilogrammi ogni 1.000 euro di produzione, a fronte dei 43 della Germania, dei 49 della Francia e degli oltre 200 della Spagna. Dati significativi che fotografano lo stato di “sostenibilità” del settore raccontato nell’ultimo rapporto “Green Italy” di Symbola tramite la storia di circa cinquanta aziende scelte da FederlegnoArredo fra le sue associate. Lo rende noto FederlegnoArredo in una nota, in occasione della presentazione dello studio realizzato dalla Fondazione Symbola cui ha contribuito per la parte riguardante il legno-arredo. La sostenibilità ambientale, che si evolve anche in responsabilità sociale - sottolinea FederlegnoArredo - rientra nel dna delle imprese del settore e non potrebbe essere diversamente se pensiamo che è proprio il legno a riassumere in sé quanto di più ambientalmente sostenibile possa esistere. Gran parte del legno utilizzato dalle imprese associate proviene infatti da boschi o piantagioni certificati Pefc e/o Fsc, ossia gestiti in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici: inoltre la presenza di certificazioni ambientali è ampiamente presente lungo tutta la filiera.(segue) (com)