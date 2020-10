Imprese: FederlegnoArredo, filiera italiana prima per economia circolare, 93 per cento panelli truciolari riciclati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La crisi da Covid-19 - si legge nel capitolo Arredo curato da FederlegnoArredo - ha imposto al tessuto industriale la necessità di spingere ancor di più sull’acceleratore della sostenibilità, perché una filiera sostenibile si è dimostrata essere anche una filiera più resiliente di fronte agli shock e alle emergenze”. Assarredo - ricorda la nota - ha elaborato già prima della pandemia il “progetto sostenibilità”, che punta a utilizzare la transizione sostenibile annunciata dall’Unione europea come opportunità di sviluppo e competitività per l’intera filiera. Il progetto prevede una ricognizione periodica delle performance e dei bisogni delle imprese associate per individuare e misurare le azioni da mettere in campo: dal programma formativo, a strumenti e iniziative per favorire l’innovazione in campo ambientale fino a un nuovo posizionamento comunicativo del settore sui temi della sostenibilità, agganciandolo agli obiettivi dell’agenda europea e mondiale. La conclusione del progetto è prevista per il 2025. (com)