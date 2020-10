Decreto Ristori: Patuanelli, misura rapida ed efficace per 460mila attività produttive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha lavorato "notte e giorno per mettere a terra, in tempi record, un provvedimento emergenziale da circa 6 miliardi di euro". Lo scrive su Facebook il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli in riferimento alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto Ristori. "Le categorie coinvolte avranno ristori dal 100 per cento al 400 per cento degli indennizzi erogati con il decreto Rilancio. Oltre - spiega il ministro - alla cancellazione dell’Imu, al credito d’imposta al 60 per cento per gli affitti, alla sospensione del versamento dei contributi previdenziali e ad altre misure fondamentali in questo momento così critico per il nostro Paese". Per Patuanelli è un "atto dovuto che vuole lenire le sofferenze dei tanti imprenditori colpiti più direttamente dalla seconda ondata del virus. In pochissime ore e con un confronto serrato e costante con le associazioni di categoria, abbiamo ottenuto una misura rapida ed efficace che riguarda 460mila attività produttive". (Rin)