Covid: ballerine e ballerini protestano in piazza a Roma, "non uccidete l’arte"

- "Non uccidete l’arte". Un flashmob tutto in nero e in punta di piedi si è svolto questa mattina a piazza del Popolo. Sotto alla terrazza del Pincio un centinaio di ballerini e ballerine vestiti di nero e con i mano cartelli con la stessa scritta hanno manifestato la loro protesta. "Le palestre, le scuole di ballo sono i luoghi più sicuri che ci siano", grida al megafono Luciano Cannito, regista, coreagrafo e direttore artistico dell’Art Village Roma, dove alle 15 di oggi si svolgerà una secondo momento di "ballo di protesta". Intanto, disposti in fila a semicerchio ballerine e ballerini hanno riempito piazza del Popolo. "Domani - dice Cannito - saremo con tutti gli artisti a protestare sotto palazzo Chigi".(Rer)