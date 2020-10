Autostrade: A1 Milano Napoli diramazione Roma Nord chiuso svincolo Settebagni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, continuano i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza in corrispondenza del sottovia della linea ferroviaria Roma-Firenze e SS4 Salaria e pertanto, la chiusura dello svincolo di Settebagni, in entrata verso Roma, è stata procrastinata fino alle 5 di martedì 10 novembre. In alternativa, si potrà percorrere la SS4 Salaria direzione di Roma e seguire le indicazioni per il Grande Raccordo Anulare di Roma. Sul percorso, sarà posizionata apposita segnaletica per rafforzare le indicazioni lungo l'itinerario individuato. (Com)