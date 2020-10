Speciale energia: Bielorussia, primo blocco centrale nucleare in esercizio da febbraio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima unità della centrale nucleare bielorussa dovrebbe essere messa in esercizio commerciale nel febbraio 2021, mentre la seconda nel maggio 2022. E' quanto riferito dall'ufficio stampa della Camera bassa del parlamento bielorusso. I deputati bielorussi hanno adottato due progetti di legge sulla ratifica di emendamenti agli accordi con la Federazione Russa sulla cooperazione nella costruzione della prima centrale nucleare bielorussa, di cui uno riguarda il credito all'esportazione per la costruzione dell'impianto. "Si sposta la messa in esercizio della centrale nucleare: per la prima unità da dicembre 2019 a febbraio 2021, mentre per la seconda dal 2020 a maggio 2022. Per garantire la possibilità di utilizzare integralmente i fondi di credito, è stato firmato un protocollo per aumentare di due anni il periodo di disponibilità del prestito e di conseguenza la sua durata", si legge nel documento. (Rum)