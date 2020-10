Speciale energia: sindaci C40 a governi, per ripartenza post-Covid servono soluzioni green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Investire i fondi per la ripresa in seguito alla pandemia Covid in soluzioni green arresterebbe il collasso climatico e consentirebbe una ripresa economica molto più rapida, secondo una nuova ricerca pubblicata dalla Global mayors Covid-19 Recovery task force, guidata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala. I sindaci si dicono "profondamente preoccupati" del fatto che, ad oggi, solo il 3-5 per cento dei 12-15 trilioni di dollari che si stima saranno stanziati a livello internazionale per la ripresa dalla crisi generata dal Covid verrà destinato a iniziative green. E in una dichiarazione mettono in guardia sul rischio di continuare a sostenere economie antiquate e inquinanti. “Ignorando l'opportunità di mettere in campo investimenti verdi rapidi, la maggior parte dei governi e delle istituzioni internazionali ci condurrà probabilmente verso un cambiamento climatico catastrofico", affermano. Al contrario, secondo la ricerca pubblicata dalla task force dei sindaci, una ripresa verde ed equa, con investimenti sul trasporto pubblico, sulle infrastrutture pedonali e ciclabili e sull'energia pulita, porterebbe vantaggi economici e sanitari: permetterebbe di creare oltre 50 milioni di posti di lavoro buoni e sostenibili entro il 2025 nelle quasi cento città della rete C40 e delle loro filiere. Oltre un terzo in più rispetto a una "ripresa basata sui combustibili fossili". Ridurrebbe poi l'inquinamento atmosferico anche del 29 per cento nelle città di tutto il mondo, rispetto a un ritorno allo status quo, prevenendo oltre 270.000 morti premature nel prossimo decennio nelle quasi cento città aderenti a C40. (Com)