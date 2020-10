Speciale energia: Arrigoni (Lega), da maggioranza grave schizofrenia su biocarburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra i giallorossi in maggioranza c'è da registrare una preoccupante schizofrenia e un atteggiamento irresponsabile verso il Paese. Prima approvano il Piano nazionale integrato energia clima-Pniec innalzando oltre il dovuto, al 22 per cento, con l'Europa che aveva invece fissato l'asticella al 14 per cento, il target italiano al 2030 delle rinnovabili nei trasporti, attribuendo un ruolo primario ai biocarburanti, poi, per la produzione di biocarburanti votano l'esclusione a partire dal 1 gennaio 2023 dell'utilizzo degli oli vegetali di palma, di soia e di altri residui di lavorazione delle materie prime di colture alimentari, sostanze ammesse dalla direttiva europea Red II a seguito di rigorose valutazione di impatto". Lo afferma, in una nota, Paolo Arrigoni, responsabile del dipartimento Energia della Lega, dopo l'approvazione in Senato di un emendamento alla legge di delegazione europea 2019. "Questa decisione, che non rispetta la direttiva Red II, è molto grave - continua -, non solo perché si pregiudicano gli obiettivi 2030 per la decarbonizzazione della mobilità, ma soprattutto perché si si va pesantemente a colpire l'industria della raffinazione - risultata peraltro strategica durante il lockdown - che si sta convertendo verso la sostenibilità, mettendo così seriamente a rischio ingenti investimenti come quelli che riguardano le trasformazioni in bioraffinerie delle raffinerie di Venezia e Gela. Il governo cambi idea e faccia cadere la delega su questa scellerata misura che in nome dell'ambientalismo ideologico avrà impatti negativi sulla filiera italiana, ostacolandola verso la transizione energetica e il rispetto degli obiettivi del Pniec". (com)