Speciale energia: sottosegretario Di Stefano a “Nova”, idrogeno tema fondamentale

- Lo sviluppo dell'idrogeno come fonte di energia rinnovabile è “un tema fondamentale”. È quanto affermato dal sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, nel corso di un'intervista rilasciata ad “Agenzia Nova”, a margine della visita che ha effettuato a Berlino. L'esponente del Movimento 5 Stelle (M5S) ha osservato come lo sviluppo dell'idrogeno abbia molto a che fare con la relativa proposta franco-tedesca di importante progetto di interesse comune europeo (Ipcei), che verrà presentata il 14 dicembre prossimo, e con il suo impatto sull'analoga iniziativa di Italia e Spagna. Per Di Stefano, l'Italia ha “una presenza di prima linea, con aziende come Snam”, nel settore dell'idrogeno. In Europa, ha proseguito il sottosegretario agli Esteri, “l'argomento fondamentale è la linea di demarcazione tra idrogeno blu e idrogeno verde”. L'Italia vede in quest'ultimo “un potenziale enorme di sviluppo, non soltanto della propria industria, ma anche del vicinato, dei paesi nordafricani”. A tal riguardo, Di Stefano ha ricordato come il Marocco sia stato il primo Stato della regione a produrre energie rinnovabili, in particolare grazie agli impianti solari. (Geb)