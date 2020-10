Speciale energia: Di Stefano (M5S) a “Nova”, gli ultimi sviluppi in Libia sono “molto positivi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi sviluppi in Libia sono “molto positivi”. Dalla firma del cessate il fuoco continuativo tra le parti in conflitto si è, infatti, “riavviato ancora di più il processo di stabilizzazione politica ed economica” del paese, con la partecipazione dell'Italia. È quanto affermato dal sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, nel corso di un'intervista rilasciata ad “Agenzia Nova”, a margine della visita avvenuta a Berlino. Come evidenziato da Di Stefano, l'Italia esercita “influenza” sul Governo di accordo nazionale (Gna) che ha sede a Tripoli. A tal riguardo, il sottosegretario agli Esteri ha sottolineato che tale influenza deve essere intesa “in termini positivi”, ossia come “collaborazione verso un percorso politico”. L'esponente del M5S ha poi ricordato il ruolo della commissione economica Italia-Libia nell'attuazione degli accordi conclusi tra i due paesi nel 2008. Allo stesso tempo, l'Italia ha “una visione molto più olistica” per la Libia, in cui confluiscono, per esempio, i progetti per l'energia. L'obiettivo, ha evidenziato Di Stefano, è far comprendere alla Libia che “la stabilità porta sviluppo, grazie anche a un partner come l'Italia, desiderosa di collaborare in tale direzione”. Il sottosegretario agli Esteri ha, quindi, ribadito che l'Italia intende onorare gli impegni assunti con il trattato con la Libia. Nel paese nordafricano, ha concluso Di Stefano, “serve la volontà di superare questo momento di instabilità perenne e andare veramente verso una transizione politica, quindi poi economica e sociale”. (Geb)