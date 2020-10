Speciale energia: Standard Ethics conferma rating a Saipem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Standard Ethics ha confermato il rating "EE-" a Saipem. La società, si legge in un comunicato, fa parte dello SE Italian Index. Saipem S.p.A. realizza progetti ingegneristici nei settori dell'energia e delle infrastrutture come la costruzione e la perforazione offshore e onshore e l'installazione di gasdotti e oleodotti sottomarini. Secondo la metodologia di Standard Ethics, la quale tiene conto anche della particolare tipologia di business in cui Saipem opera e della transizione energetica in atto, il costante allineamento delle politiche e delle strategie Esg alle indicazioni internazionali proposte da Onu, Ocse e Ue è più che mai un fattore cruciale. In questo caso, pur registrando l'impegno di Saipem sulla parte Environmental, è opinione di Standard Ethics che residuino margini di miglioramento in relazione ai target posti a livello globale. (Com)