Sierra Leone: presidente Maada Bio abroga legge su diffamazione

- Il presidente della Sierra Leone, Julius Maada Bio, ha abrogato una legge sulla diffamazione in vigore da 55 anni e che è stata utilizzata in particolare per incarcerare i giornalisti. "Non si può avere una vibrante democrazia senza un giornalismo libero", ha dichiarato il capo dello Stato a "Bbc Newsday" dopo la firma al palazzo presidenziale, ammettendo che questa condizione "pone alcuni problemi ma fa parte dell'ambiente democratico in cui dobbiamo vivere". Il mondo dei media sierraleonesi ha definito la decisione presidenziale un "momento spartiacque" nella storia del Paese e in alcuni casi hanno parlato perfino di "Giornata della Liberazione".(Res)