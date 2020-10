Sardegna: Coldiretti e Apos, "nel 2020 produzione olio quasi dimezzata ma di altissima qualità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriverà forse a 50mila quintali la produzione di olio Evo in Sardegna, circa il il 45 per cento in meno rispetto alle medie annue ordinarie che si aggirano intorno agli 85mila quintali. Lo denunciano Apos (l'Associazione produttori olivicoli sardi) e Coldiretti Sardegna che evidenziano come la causa sia da ricercarsi soprattutto nelle anomalie climatiche. Poco olio ma, in compenso di altissima qualità, visto che quest'anno il clima è stato un alleato: il caldo eccessivo è nemico della mosca dell'olivo. "La stagione quest'anno è partita con largo anticipo (il 20 settembre), rispetto alla solita apertura dei frantoi a fine ottobre – spiega l'agronomo di Apos, Nicola Garippa - Nel fine settimana, con l'apertura di Lanusei, tutti i frantoi saranno in piena attività. Gli eccessi di caldo di questa estate hanno accorciato il ciclo delle piante che poi ristorate dalle abbondanti piogge di inizio autunno sono state portate nelle condizioni ottimali in anticipo. Inoltre – evidenzia - le aziende, anticipano la raccolta perché hanno tecniche di produzione più raffinate e sono sempre più attente alla qualità". (segue) (Rsc)