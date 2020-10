Sardegna: Coldiretti e Apos, "nel 2020 produzione olio quasi dimezzata ma di altissima qualità" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la catastrofica annata del 2018 (16.610 quintali di olio Evo) dovuta ad una annata di scarica associata ad anomalie climatiche, e la timida ripresa dello scorso anno (43.750 quintali) anche le previsioni per la nuova stagione si presentano di colore rosso: 45 – 50.000 quintali (- 45 per cento circa). La media produttiva di olio Evo degli ultimi anni si è dimezzata in Sardegna rispetto a quella di 10 anni fa, passando da 85.000 quintali annue (media del quinquennio 2006 – 2010 - fonte Istat) a 45.890 quintali (media tra il 2015 – 2018 - fonte Ismea – Unaprol). Questo è dovuto soprattutto alle numerose calamità che si sono succedute in questi anni: siccità, gelate, vento o troppe e violente piogge. L'olivicoltura è uno dei settori che maggiormente sta pagando gli effetti dei cambiamenti climatici. L'anno scorso la produzione è stata abbondante al nord Sardegna e disastrosa nel sud. Quest'anno anche il sud sembra recuperare (eccetto Oristano dove le gelate tardive hanno lasciato un pesante segno), mentre nel centro e nord dell'Isola le produzioni tengono pur essendo comunque un'annata di scarica. (segue) (Rsc)