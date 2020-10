Sardegna: Coldiretti e Apos, "nel 2020 produzione olio quasi dimezzata ma di altissima qualità" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante fortemente condizionata dagli eventi calamitosi che influiscono pesantemente sulle quantità delle produzioni – sottolinea il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu – grazie ad aziende agricole sempre più strutturate e aperte all'innovazione cresciamo nella qualità e siamo ai primi posti in Italia e nel mondo come confermano i numerosi riconoscimenti che conquistiamo nei più importanti concorsi e rassegne nazionali e internazionali. Il nostro olio è anche il simbolo della Dieta Mediterranea, classificata come migliore dieta al mondo del 2020 su 35 regimi alimentari presi in considerazione da U.S. News & World's Report's". La Sardegna conta circa 34mila aziende. La superficie coltivata ad olivo è di oltre 39mila ettari (oltre il 3 per cento di quella italiana) e conta oltre 6 milioni di piante (il 2,8 per cento circa del patrimonio italiano). Circa il 40 per cento dell'olio Evo è prodotto nel nord Sardegna (Sassarese) mentre oltre il 60 per cento delle olive da mensa nel sud Sardegna. L'Isola produce circa l'1,5 dell'olio Evo italiano anche se è al terzo posto nella vendita dell'olio marchiato Dop nella Penisola. La varietà di gran lunga più coltivata è la "Bosana" (circa il 60 per cento) soprattutto nel Nord Sardegna. Hanno rilevanza anche la Semidana nell'Oristanese (ma si sta diffondendo in tutta l'isola), l'Ogliastrina nel Nuorese, la nera di Villacidro nel Monte Linas, la nera di Gonnos e la Tonda di Cagliari nel Campidano e nel Parteolla. (Rsc)