Ricerca: da Regione Lazio altri 4 milioni bando "Progetti strategici", totale 18,2 milioni

- "Nuovi progetti di ricerca finanziati dalla Regione Lazio. Con una determinazione pubblicata oggi sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio sono stati stanziati 4 milioni di euro per consentire di far scorrere la graduatoria dell'avviso 'Progetti strategici' partito prima dell'estate e che aveva avuto un ottimo riscontro da parte dei destinatari al punto però da superare le risorse stanziate". Lo comunica in una nota la Regione Lazio. Obiettivo del bando, finanziato con oltre 14,2 milioni di euro del Por-Fesr 2014-2020, sostenere progetti di ricerca e sviluppo presentati in collaborazione tra loro da imprese, singole o aggregate, e organismi della ricerca (Odr) pubblici o privati in tre aree chiave dell'economia regionale individuate dalla Smart Specialisation Strategy del Lazio: "green economy", "scienze della vita" e "aerospazio". Scopo ultimo, incentivare la collaborazione e il trasferimento tecnologico. (segue) (Rer)