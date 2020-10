Ricerca: da Regione Lazio altri 4 milioni bando "Progetti strategici", totale 18,2 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stati presentati per questo avviso dei progetti importanti e interessantissimi – ha detto nella nota l'assessore regionale allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, ricerca, start-up e innovazione, Paolo Orneli – purtroppo era stato possibile finanziarne solo 43, che coinvolgevano 17 tra Università e Organismi di Ricerca e 65 imprese, ma altri 18, pur risultando finanziabili, non avevano potuto ricevere fondi. Con il provvedimento pubblicato oggi abbiamo posto rimedio, stanziando altri 4 milioni e arrivando a sovvenzionare tutto il parco progetti, che diventano così 61. Un'ottima notizia per il mondo regionale della ricerca e per il nostro lavoro a sostegno dell'innovazione del nostro sistema produttivo e della nostra economia", conclude. (Rer)