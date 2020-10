Scuola: Azzolina a Emiliano, riapra al più presto, problema non è contagio in istituti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla decisione della regione Puglia di sospendere le attività didattiche in presenza definendo "impressionante" il numero dei contagi, la ministra dell'Istruziione Lucia Azzolina commenta su Facebook: "Eppure, secondo quanto ci ha comunicato, si tratta di 417 studenti risultati positivi (su una popolazione studentesca di 562 mila). La stessa Regione ha poi ammesso che il problema in realtà non è la diffusione del virus all’interno delle scuole ma l’organizzazione del lavoro della Sanità regionale". (segue) (Rin)