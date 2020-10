Arabia Saudita: un uomo accoltella la guardia del consolato francese a Gedda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità saudite hanno arrestato un uomo di circa 40 anni per aver accoltellato una guardia del consolato di Francia a Gedda. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”. La guardia avrebbe riportato ferite di lieve entità e sarebbe stata portata in ospedale per essere curata, aggiunge la stessa fonte. La notizia dell'accoltellamento a Gedda giunge dopo che a Nizza tre persone sono morte diverse altre ferite in un attacco all'arma bianca avvenuto nella chiesa di Notre-Dame di Nizza. (Res)