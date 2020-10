Israele-Italia: Di Maio, legame profondo e basato su valori comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto esistente tra Italia e Israele è profondo e si basa sulla condivisione di valori comuni e si alimenta del continuo e forte impegno italiano alla lotta contro ogni forma di antisemitismo. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, durante la conferenza stampa congiunta con l’omologo Gabi Ashkenazi. “Abbiamo un patrimonio di amicizia - ha detto il titolare della Farnesina - di cui siamo fieri e siamo intenzionati a svilupparlo ulteriormente. In questo quadro esprimo soddisfazione nel firmare un protocollo di cooperazione in ambito culturale e scientifico che sarà valido per i prossimi tre anni e ci consentirà di sviluppare nuove sinergie nei settori dell’istruzione, della ricerca e della cooperazione scientifica e tecnologica”. Di Maio e Ashkenazi hanno firmato il rinnovo dell’accordo di collaborazione tra Israele e l’Italia nei settori dell’Istruzione, della Scienza, della Cultura e dello Sport. L’accordo è stato inizialmente firmato nel 1973 ed è la base della lunga collaborazione tra i due paesi in diversi ambiti, tra cui le coproduzioni cinematografiche, la ricerca congiunta, l’educazione per il ricordo della Shoah, e altro.(Res)