Francia: Lega, Europa è libertà, no a terrorismo islamista

- “Nessuna tolleranza verso chi uccide innocenti raccolti in preghiera; nessun avallo politico verso chi attizza il fuoco dell’intolleranza religiosa e culturale e pretende poi di sedersi ai tavoli dell’Europa come niente fosse. Ora è il momento del cordoglio, della solidarietà più ampia alle famiglie degli uccisi ed a tutta la comunità francese. Verrà poi, però, il necessario tempo di stigmatizzare e prendere provvedimenti verso il terrorismo islamista che crede di poter minacciare e terrorizzare l’Europa e le sue comunità. No alla violenza, no alla sopraffazione; non ci spaventano, però: l’Europa è liberta, è rispetto delle regole e delle diversità, e non sarà mai la cassa di risonanza della loro follia”. Lo affermano, in una nota, i senatori della Lega Tony Iwobi, capogruppo in commissione Esteri, Stefano Lucidi, segretario della medesima commissione e Manuel Vescovi, componente della commissione. (com)