- Il primo ministro della Repubblica Ceca, Andrej Babis, si è detto inorridito dal "barbaro attacco" avvenuto questa mattina a Nizza. In un messaggio via Twitter scritto in francese, Babis ha esteso la vicinanza del popolo ceco al presidente Emmanuel Macron e "a tutti i francesi in questo momento di lutto". (Frp)