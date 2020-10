© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, esprime su Twitter "solidarietà al popolo francese per il barbaro attentato che ha insanguinato Nizza. Non lasceremo mai spazio a fanatismo e violenza in Europa. Per questo - conclude -, siamo e saremo sempre al fianco della Francia in difesa dei nostri valori comuni di libertà e democrazia". (Rin)