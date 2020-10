Covid: anche la Tunisia annuncia la serrata “morbida”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia segue l’esempio di alcuni paesi europei ed entrerà a partire da domani in “semi-lockdown”. La presidenza del governo della Tunisia ha annunciato all'alba di oggi un elenco di nuove misure più stringenti per frenare la diffusione del coronavirus: coprifuoco in tutti i governatorati, dal lunedì al venerdì dalle 20:00 alle 5:00 e nei fine settimana dalle 19:00 alle 5:00; divieto di viaggio tra governatorati, salvo casi eccezionali, e ad eccezione degli studenti; sospensione delle lezioni nelle scuole, collegi e licei fino a domenica 8 novembre; interruzione per due settimane dei corsi nelle università pubbliche e private e adozione di corsi a distanza; chiusura di bar e ristoranti dalle ore 16.00, con rispetto della capacità di accoglienza non superiore al 30 per cento in spazi chiusi e 50 per cento in spazi aperti; divieto di tutti gli eventi pubblici e privati da venerdì 30 ottobre a domenica 15 novembre 2020; divieto di raduni di più di quattro persone in luoghi pubblici eccetto nei trasporti pubblici; sospensione delle preghiere nelle moschee fino al 15 novembre. Martedì 27 ottobre, il primo ministro tunisino, Hishem Mechichi, ha presieduto la riunione dell'Autorità nazionale per la lotta al coronavirus, denunciato che i risultati della lotta al Covid in Tunisia "sono ancora al di sotto delle aspettative". Gli ospedali pubblici della Tunisia hanno solo 181 posti letto in terapia intensiva, con un tasso di occupazione aveva già superato l’80 per cento la scorsa settimana. La continua crescita del numero dei tamponi positivi, che supera i 1.300 al giorno, sta influendo negativamente sul sistema sanitario. La Tunisia ha attualmente 54.278 contagiati, 1.153 morti e 48.093 casi attivi su un totale di circa 12 milioni di abitanti. (Tut)